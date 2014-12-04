غضب في صنعاء.. الحوثيون يفتحون مكاتب أمنية وقضائية

في إطار سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، أقام الحوثيون مكاتب في أحياء العاصمة اليمنية للتدخل في الشؤون الأمنية والقضائية لسكانها، كما قاموا بالسيطرة على مرافق المدينة الحيوية.

ففي العاصمة صنعاء التي يسيطر المتمردون عليها منذ شهر سبتمبر الماضي، فتح الحوثيون مكاتب لهم في أحياء العاصمة للتدخل في الشؤون الأمنية والقضائية لسكانها، وذلك من خلال تهميش القضاء، وإلزام المواطنين بالرجوع لهم في حالات التقاضي والفصل بين القضايا.

وفي محافظة الحديدة، شكا سكانها من أنها تدار بنظام الدولتين، الأولى من قبل الدولة، والثانية من قبل المتمردين الحوثيين الذي فتحوا مكاتب عدة فيها، وسيطروا على مرافق المدينة الحيوية، مثل مطارها ومينائها. هناك غضب يجتاح سكان المحافظة الذين يعتبرون سكوت الدولة على وجود المتمردين الحوثيين هو تهميش لهم.

من جهة أخرى، وفي ظل تردد الأنباء عن حشد جماعة الحوثي للدخول إلى محافظة تعز، أكد وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، خلال تواجده في المحافظة ولقائه المسؤولين فيها، أن تعز خط أحمر أمام الميليشيات المسلحة، ولن يُسمح لها أن تخضع لأي مسلحين، مطالبا بأن تبقى تعز في إطار اتفاق السلم الذي وُقع فيها، محذراً من أي خرق للاتفاق.

أما على الصعيد السياسي فيواصل المبعوث الخاص لرئيس مجلس التعاون الخليجي، الدكتور صالح القنيعير، زيارته إلى صنعاء، حيث التقى بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لبحث تطورات العملية السياسية والتسوية الحالية في ظل المبادرة الخليجية.