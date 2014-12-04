قاعدة اليمن تهدد أميركا: سنعدم مواطنكم خلال 3 أيام

هدد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" بقتل رهينة أميركي يدعى لوك سامرز، إذا لم تلب الولايات المتحدة مطالبهم خلال 3 أيام من نشر الفيديو.

وظهر الرجل في الفيديو قائلاً إنه يدعى لوك سامرز وعمره 33 عاما، ولد في بريطانيا لكنه يحمل الجنسية الأميركية. وقال إنه خطف قبل عام في صنعاء، وطلب المساعدة، مؤكدا أن حياته في خطر.

وكانت تقارير صحافية افادت بأن سامرز صحافي خطف في العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2013.

وهدد نصر بن علي الأنسي من تنظيم القاعدة بإعدام الرهينة في الأيام الثلاثة التي تلي بث التسجيل ما لم تلب الولايات المتحدة مطالب التنظيم، دون أن يورد تفاصيل المطالب، لكنه أكد أن واشنطن "تعلمها جيدا". وأضاف " أن الرهينة الأميركي المحتجز لدينا سيلاقي مصيره المحتوم".

والمعروف أن اليمن حليف أساسي للولايات المتحدة في حملتها ضد القاعدة، وتجيز صنعاء لواشنطن شن هجمات بواسطة طائرات بدون طيار ضد مواقع للتنظيم على أراضيها، حسب ما قالت وكالة فرانس برس. وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب أخطر فروع القاعدة.