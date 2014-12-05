تظاهرات في عدة مدن يمنية ضد الميليشيات الحوثية

تتصاعد حركة الاحتجاجات في عدة مدن يمنية ضد استمرار انتشار مسلحي جماعة الحوثي وللمطالبة باستعادة الدولة بسط نفوذها في كافة المدن والمؤسسات ونقاط التفتيش .

وفي هذا السياق دعا ناشطون وحقوقيون إلى التظاهر صباح غد السبت بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء ضد تواجد الميليشيات المسلحة وانفلات الوضع الأمني.

وشدد الناشطون في بيانهم على ضرورة سحب الميليشيات من العاصمة والمدن محملين السلطة الحالية والميليشيات الحوثية المسلحة مسؤولية الانفلات الأمني وأشكال العنف من اعتداءات وقتل وتفجيرات واغتيالات.

وطالب الناشطون الرئيس هادي وحكومة بحاح بممارسة مهامهم القانونية والدستورية وأهمها الملف الأمني والعسكري.

وجدد الناشطون رفضهم الكامل لدمج الميليشيات المسلحة بالجيش اليمني مؤكدين على استمرار تصعيدهم السلمي حتى تحقيق كافة أهدافهم المدنية .

وكان قد شارك الآلاف من أبناء مدينة تعز بوسط البلاد اليوم، في الحشد الكبير بساحة الحرية، في جمعة أطلقوا عليها جمعة "الأمن أولاً".

وأشاد ثوار ساحة الحرية في تعز بالدور الذي تلعبه السلطة المحلية بالمحافظة بتجنيب تعز الصراعات وطالبوها بضبط الأمن والقبض على القتلة والكشف عن الخلية التي تقوم بالاغتيالات بالمحافظة.

وشدد خطيب الجمعة منصور علي حزام على المكونات السياسية والسلطة المحلية والأمنية بالمحافظة بضرورة التوحد من أجل تعز وبذل المزيد من الجهود حتى تبقى المدنية نموذجاً لكل المحافظات.

وأكد أن أبناء المحافظة يتوحدون اليوم في وجه تمدد جماعة الحوثي المسلحة ورفض ثقافة السلاح والميليشيات، كما أكد أن الدولة لا يمكن أن تستقر ولا يمكن للأمن أن يستتب في ظل عجز الدولة وانتشار العصابات المسلحة.

وفي ذات السياق شهدت ساحة التغيير بمدينة الحديدة غرب البلاد حشوداً كبيرة في جمعة دعا لها شباب الثورة بمدينة الحديدة أطلقوا عليها جمعة من "أجل محافظة خالية من الميليشيات المسلحة" في إشارة إلى جماعة الحوثي التي كان مسلحوها قد سيطروا على المدينة أواخر شهر سبتمبر الماضي .

وقال خطيب ساحة التغيير عبداللطيف ليه إن ثورة مضادة تتستر خلف حركة الحوثيين تحاول إجهاض أحلام اليمنيين بالدولة المدينة التي ضحى لأجلها الشباب اليمني في 2011.