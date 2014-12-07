الأسلحة تصل إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر

أكدت مصادر مطلعة ومتطابقة في صنعاء والحديدة عن دخول شحنات من الأسلحة الثقيلة، ومصدرها إحدى دول المنطقة، يعتقد أنها إيران، إلى اليمن عبر سواحل البحر الأحمر في ميناءي ميدي والحديدة، وكذلك من ساحل الخوخة السياحي، وأن تلك الأسلحة صارت بيد جماعة "أنصار الله" الحوثي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وكشفت المصادر عن أن معظم القوات الملاحية وخفر السواحل باتت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، كذلك أشارت إلى وجود "نوع من المؤامرة" داخل قوات الجيش من قبل القيادة العسكرية المحسوبة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مضيفة أن "أياً من ممتلكات صالح، وهي كثيرة، عينية ومالية لم تمس على الإطلاق من قبل ميليشيات الحوثيين، في صنعاء وعدن والحديدة وتعز وغيرها من المناطق".

يشار إلى أن حركة الاحتجاجات تتصاعد في مدن يمنية عدة ضد استمرار انتشار مسلحي جماعة الحوثي والمطالبة باستعادة الدولة بسط نفوذها في المدن والمؤسسات ونقاط التفتيش كافة.

ودعا ناشطون وحقوقيون إلى التظاهر، أمس السبت، بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء ضد تواجد الميليشيات المسلحة وانفلات الوضع الأمني، مطالبين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة بممارسة مهامهم القانونية والدستورية وأهمها الملف الأمني والعسكري.

