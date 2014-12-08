5 قنابل تستهدف الحوثيين في صنعاء

قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن خمس قنابل مزروعة على الطرق تستهدف نقاط تفتيش تابعة للحوثيين انفجرت في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت مبكر من صباح اليوم، مضيفة أنه تم تفكيك عبوتين أخريين أيضاً.

من جهته، قال مدير أمن أمانة صنعاء، العميد الركن عبدالرزاق المؤيد، إنه "تم تفكيك عبوتين ناسفتين فيما يجري البحث عن عبوات أخرى يعتقد أن عناصر إرهابية وضعتها لاستهداف اللجان الشعبية وعدد من منازل المواطنين".

وأفاد مصدر طبي عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن.

يذكر أن اللجان الشعبية هي مجموعات المسلحين المنضوين تحت لواء الحوثيين.