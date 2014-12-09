اليمن.. حملة وطنية لرفض دمج المليشيات في الجيش

عقد في العاصمة صنعاء لقاء أول ضم عدداً من الناشطين الحقوقيين وشباب الثورة، للمطالبة بوقف تمزيق القوات المسلحة والأمن، تحت شعار "الحملة الوطنية لرفض ومناهضة دمج المليشيات في مؤسستي الدفاع والأمن".

واعتبر بيان صادر عن اللقاء أن "دمج المليشيات المسلحة في الجيش هو مؤامرة تهدف إلى الاستيلاء على الجيش وشرعنة العنف المليشيوي الطائفي".

وتعهد الناشطون بالاستمرار في "نضالهم المدني السلمي حتى إسقاط هذه المؤامرة، ورحيل المليشيات المسلحة، فضلا عن إعادة كل ما تم نهبه من ممتلكات خاصة وعامة، وعودة الدولة للقيام بمهامها".

من جهة أخرى، أثارت الصور التي رفعت في شوارع صنعاء لزعيم جماعة الحوثي عبد الملك وشقيقه حسين، سخط عامة الناس في صنعاء مؤكدين بأن ذلك يعبر عن انقلاب واضح على الشرعية التي أعطاها الشعب اليمني للرئيس عبد ربه منصور هادي.





