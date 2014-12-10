اليمن.. حكومة بحاح تضع حداً لتدخلات الحوثيين

للمرة الأولى منذ تشكيلها مطلع شهر نوفمبر الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء، المهندس خالد محفوظ بحاح، عن إجراءات لوقف تدخلات الحوثيين في عملها عبر ما يسمونها لجانهم الشعبية والثورية.

وأصدرت حكومة الكفاءات حظرا على اللجان الشعبية لجماعة الحوثي، بعدم التدخل في شؤون وزارتها.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، راجح بادي، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم، أن مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة خالد محفوظ بحاح، وجه الوزراء بممارسة كافة صلاحياتهم القانونية والدستورية وعدم السماح لأي جهة لا تحمل أي صفة رسمية بالعمل والتدخل في شؤون وزاراتهم.

وقال إن المجلس طالب جميع الوزراء بالعمل بشفافية وجدية لإنجاز معاملات ومصالح المواطنين.

وذكر بادي أن الحكومة في اجتماعها الدوري، أعربت عن شكرها وامتنانها لمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكافة دول مجلس التعاون الخليجي لمواقفها الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته، ووقوفها الدائم لتجاوز اليمن المصاعب التي يمر بها حاليا.

ورأى مراقبون في ذلك الإجراء رسالة قوية لجماعة الحوثي المسلحة، مفادها أن فترة غياب الدولة التي بدأت مع إسقاط ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي قد انتهت.

دعم خليجي قوي

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال المحلل السياسي خالد كامل "الإجراء الحكومي جاء بعد أقل من 24 ساعة على الدعم الخليجي القوي الذي عبر عنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجلس التعاون، والذي أكد الوقوف مع الحكومة ومع الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما أدان استمرار انتشار وتمدد الميليشيا الحوثية، وطالبها بالانسحاب الفوري من كافة المدن والمؤسسات، وبالتالي هذا الدعم انعكس في موقف قوي عبرت عنه الحكومة من خلال إصدار حظر على اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي بعدم التدخل في شؤون وزاراتها.

وأضاف "أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد إجراءات مماثلة على كافة الصعد، خصوصا العسكرية والأمنية، لأنه لا يمكن استمرار هذا الوضع النشاز، ولا يمكن أن تبقى الدولة ويبقى البلد تحت رحمة ميليشيا مسلحة تخدم أجندة إيرانية".

إلى ذلك أطلق مسلحون حوثيون الرصاص الحي على مسيرة خرجت اليوم في مدينة الحديدة غرب البلاد، تطالب بخروجهم من المحافظة في محاولة منهم لتفريق المسيرة، ولم تسجل إصابات، بحسب مصادر محلية.

وندد المشاركون في المسيرة التي دعت لها الهيئة التنفيذية لشباب الثورة باقتحام مسلحي الحوثي لمبنى المحافظة قبل أيام، وفرض مطالب تعجيزية تنهب من خلالها إيرادات أبناء محافظة الحديدة، وتؤدي إلى تأجيج الصراعات داخل المحافظة.