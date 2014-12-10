اليمن.. مأرب ترفض المد الحوثي

أفادت مصادر رفيعة المستوى بأن جماعة الحوثي تفكر في تقسيم اليمن إلى إقليمين شمالي وجنوبي، وذلك بالتحالف مع الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض.

في هذه الأثناء جددت قبائل مأرب رفضها لدخول الحوثيين إلى المحافظة الغنية بالنفط وذلك في ظل محاولاتهم المتكررة شق صف القبائل. فلا تزال معظم قبائل مأرب تتمسك بسلطة الدولة وترفض تمرد الحوثيين ودخولهم المحافظة.

أما الحوثيون فبعد الخسائر التي تكبدوها في محافظة رداع فإنهم باتوا غير مستعدين للدخول في معركة أخرى مع رجال قبائل مأرب المعروفين بشراستهم القتالية واستعدادهم العسكري الجيد.

