تبادل معلومات بين مجلس الأمن والإنتربول حول اليمن

كشفت رئيسة لجنة عقوبات اليمن في مجلس الأمن، ريموندا مورموكايتي، عن اتفاق مع الإنتربول الدولي ينص على تبادل المعلومات معها ومع فريق الخبراء، ما يسمح بإصدار بلاغات خاصة مشتركة.

وقالت مورموكايتي إن الاتفاق الذي بدأ العمل فيه منذ الرابع من هذا الشهر، سيتيح إصدار بلاغات بحق الأشخاص المتورطين في التسبب بزعزعة استقرار اليمن، وهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والقياديان في جماعة الحوثي عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم.

وفي هذا السياق، أشارت رئيسة اللجنة إلى أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على صالح واثنين من قادة الحوثيين تعتبر قرارات ملزمة لكل الدول الأعضاء.

وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع خلال جلسة خاصة باليمن إلى تقرير المبعوث الدولي، جمال بنعمر، حول تقييم الأوضاع في البلاد على ضوء زيارته الأخيرة لصنعاء، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة. وتحدث بنعمر عن التحديات الهائلة التي تواجه اليمن على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.