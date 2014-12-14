اليمن.. الحوثيون يعينون محافظاً ويهاجمون متظاهرين

أفادت مصادر اليوم الأحد، أن الحوثيين عينوا حسن أحمد الهيج محافظاً للحديدة خلفاً للمحافظ صخر الوجيه الذي قدم استقالته بسبب تدخلات مليشيات الحوثي في شؤون المحافظة.

ويأتي قرار الحوثيين تعيين محافظا للحديدة بعد أسابيع من تعيينهم محافظا لمحافظة عمران.

وفي تطور آخر، أطلق الحوثيون النار على مظاهرة مناهضة لهم شرق تعز، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

هذا وأعلنت قبائل في محافظة البيضاء وقوفها الى جانب الحكومة اليمنية ضد الحوثيين داعية الحكومة إلى بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية. وتزامن هذا الوقوف إلى جانب الدولة مع سيطرة الحوثيين على مديرية ارحب بعد انسحاب قبائلها من جبهات القتال.

قبائل ارحب، من جانبها، قررت التوقف عن مواجهة جماعة الحوثي المتمردة، موضحة أنها لن تقوم بمهام الدولة في مقاتلة الحوثيين، وهو موقف يبدو أنه يهدف الى الضغط على الحكومة اليمنية، لاتخاذ مواقف صارمة تجاه الأنشطة الحوثية في أكثر من مكان على الجغرافيا اليمنية.

وثمة توافق شبه جماعي بين القبائل على دور الحرس الجمهوري الذي يوالي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ويعلب دورا كبيرا في دعم الحوثيين وذلك للانتقام من العناصر التي ثارت ضده في العام 2011.

وفي صنعاء، خرجت تظاهرة حاشدة إلى أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي للمطالبة ببسط نفوذ الدولة على كامل الأرض اليمنية ممهلين الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح أسبوعين لإخراج كل المليشات المسلحة من المدينة.