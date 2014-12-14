اليمن.. قبائل البيضاء ترفض تواجد ميليشيات الحوثي

شكل أبناء محافظة البيضاء تحالفاً قبلياً لمنع ميليشيات الحوثي من الدخول إلى محافظتهم تحت أي مبرر، مؤكدين بأنهم لن يسمحوا لأي ميليشيات بالتواجد بينهم تحت أي مبرر.

واتهمت قيادات في حزب "المؤتمر الشعبي العام" الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالتحالف مع جماعة الحوثي وذلك للانتقام من العناصر التي قامت ضده في العام 2011.

وقال الشيخ عبدالعزيز عبد ربه الحميقاني، عضو اللجنة الدائمة في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، رغم وقوف أبناء محافظة البيضاء بجانب علي عبدالله صالح والدفاع عنه في العام 2011 إلا أنه انتقم من هذه المحافظة وتحالف مع ميليشيات الحوثي وأرسلهم ليهدموا المنازل ويقتلوا النساء والأطفال. وأكد الشيخ الحميقاني بأنه مثلما دافعوا عنه سيدافعون عن أرضهم بكل ما أوتوا من قوة.

كما أكد عدد من مشايخ محافظة البيضاء بأن محافظتهم عصية على ميليشيات الحوثي مؤكدين رفضهم المطلق لتواجد الميليشيات المسلحة في المحافظة، موضحين بأن الخلاف بينهم وبين الحوثي خلاف مذهبي طائفي، وطالبوا من الدولة القيام بواجبها ومسؤوليتها وهم سيقفون بجانبها وبجانب الجيش والأمن.