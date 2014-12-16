الحوثيون يحاصرون وزارة الدفاع والجيش يرسل تعزيزات

أفاد مراسل قناة "العربية" في اليمن أن مسلحي الحوثي الذين كانوا يحاصرون مبنى وزارة الدفاع انسحبوا بعد خلاف مع وزير الدفاع، الذي منعهم من الدخول إلى المبنى.

وأوضح المراسل أن تعزيزات من قوات الجيش وصلت إلى المنطقة وأغلقت جميع الطرق، ووصلت قوات عسكرية كبيرة تابعة لقوات الأمن الخاصة إلى محيط المبنى، وذلك بالتزامن مع تواجد الميليشيات الحوثية حول الوزارة.

وذكرت مصادر يمنية أن الخلاف نشب بسبب اعتراض الحوثيين على تعيين رئيس الأركان الجديد حسين خيران، ومحاولة منعه من الدخول إلى مبنى الوزارة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تأجيل البرلمان التصويت على منح الثقة لبرنامج حكومة الكفاءات، وذلك لرفض كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام المشاركة في الجلسة.