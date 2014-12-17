الحوثيون يسيطرون على شركات نفط ومكاتب مدنية بصنعاء

اقتحم الحوثيين مبنى مصلحة الأحوال المدنية والشخصية في صنعاء، بينما سيطر عناصر منهم على ميناء الحديدة ثاني أكبر موانئ اليمن على البحر الأحمر ومصفاة صافر النفطية وسط العاصمة، حسب ما أفاد مراسل "العربية" في صنعاء.

ودعا مستشار الرئيس اليمني سلطان العتواني جماعة الحوثي إلى الالتزام باتفاق السلم والشراكة وسرعة تنفيذ بنوده، وقال في تصريح خاص لقناة "العربية" إنه إذا كان الحوثيون يرون غير ذلك فعليهم الاستيلاء على السلطة وإدارة البلاد بأنفسهم.

ويذكر أن مئات المسلحين الحوثيين قد دخلوا، في وقت سابق، إلى مدينة القاعدة في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز، بحجة تشييع جثمان أحد الضباط القريبين منهم. وقام المسلحون الحوثيون بعمليات اعتقال ضد ناشطين وتفجير عدد من منازل شيوخ القبائل في المدينة.