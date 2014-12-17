صحافيو اليمن يقفون احتجاجاً ضد جماعة الحوثي

نظم عدد من الصحافيين اليمنيين وقفة احتجاجية تنديدا بما يتعرض له الصحافيون من تهديدات واعتقالات واقتحام لمقرات الصحف.

وكان مسلحون من جماعة الحوثي قد اقتحموا مقر صحيفة "الثورة" الرسمية، وعيّنوا رئيس مجلس إدارة جديدا بدلا من رئيس مجلس الإدارة فيصل مكرم الذي عيّن بقرار جمهوري.

وحمّل الصحافيون الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي تمارس ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام.

وأكد الصحافيون اليمنيون أن "ما تمارسه جماعة الحوثي من انتهاكات الغرض منه إسكات وسائل الإعلام والإعلاميين، ومنعها من الحديث عن الوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد، فضلا عن رغبة الحوثيين في تسيير وسائل الإعلام وفق رغبات الجماعة والتغطية على الممارسات القمعية".