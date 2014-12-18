اليمن.. القاعدة تتبنى هجوماً على الحوثيين بالحديدة

أسفر هجومان بسيارتين مفخختين استهدفا تجمعين للمسلحين الحوثيين في مدينة الحديدة بغرب اليمن عن قتلى وجرحى، حسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن "الانفجارين نفذا بسيارتين مفخختين وأسفرا عن عشرات القتلى والجرحى" دون أن يشير إلى حصيلة محددة.

وبحسب المسؤول، فإن السيارة الأولى انفجرت "عند مقر لأنصار الله"، وهو الاسم الذي يتخذه المسلحون الزيديون الشيعة في مدينة الحديدة التي سيطروا عليها في نهاية سبتمبر.

وذكر المسؤول أن الانفجار الثاني وقع "عند تجمع آخر للحوثيين غرب جامعة الحديدة، وهو موقع قريب من مكان الانفجار الأول".

وأكد المسؤول أن "أجهزة الأمن والشرطة هرعت إلى المكان، وفرضت طوقا أمنيا، وقامت بإسعاف الجرحى".

وقتل 26 شخصا، بينهم 15 طفلا، الثلاثاء، في هجومين على الحوثيين وسط اليمن.

فيما تبنى تنظيم أنصار الشريعة، التابع لتنظيم القاعدة في اليمن، تفجير سيارتين مفخختين في تجمع للحوثيين في منزل اللواء علي محسن الأحمر بالحديدة غرب اليمن الذي حولته جماعة الحوثي مقرا لهم.

وتحدث التنظيم في حسابه على "تويتر" الهجوم متحدثا عن عشرات القتلى والجرحى في أوساط الحوثيين، يأتي هذا في وقت تحدثت فيه مصادر طبية عن مقتل 5 أشخاص وجرح قرابة 12 آخرين.

وكشف تنظيم أنصار الشريعة عن أن الهجوم بدأ في الخامسة قبيل مغرب اليوم بالتوقيت المحلي بتفجير سيارة مفخخة بنصف طن من المتفجرات على المقر، تبعها هجوم بالأسلحة الرشاشة شنه مجاهدون انعماسيون يرتدون أحزمة ناسفة على من تبقى داخلة من الحوثيين.

وكان الحوثيون سيطروا في 21 سبتمبر على صنعاء، وتوسعوا باتجاه الغرب والجنوب، لاسيما نحو الحديدة على البحر الأحمر، ومنطقة رداع بمحافظة البيضاء.