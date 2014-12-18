اليمن.. مشروع لبناء مليون قبر في عدن

أعلنت السلطة المحلية في محافظة عدن جنوبي اليمن أنها خصصت أرضية بمساحة واسعة لإنشاء مقبرة كبرى تحوي ما يزيد على مليون قبر بمواصفات شرعية ووقفية مناسبة.

ولفتت الجهات المعنية في عدن إلى أن المشروع سيقام في منطقة صلاح الدين التابعة لمديرية البريقة النفطية شمال غرب المحافظة، بمساهمة من شركة مصافي عدن.

وأوضح خالد وهبي مدير عام المديرية أن المقبرة تقدر مساحتها بحوالي 4 كيلو متر مربع، وتتضمن مبنى لغسل وتكفين الموتى، وبناء مصلى خاص بها وعمل إدارة وملحقات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء طرق للسيارات وممرات للمشاة وكذا عمل مسطحات خضراء وشبكة إنارة.

وأثار المشروع جدلا واسعا في أوساط المواطنين، وخصوصا من قاطني محافظة عدن التي تعد كبرى مدن الجنوب اليمني وتشهد حاليا حراكا شعبيا واعتصامات مطالبة بالانفصال وفك الارتباط عن الشمال.

وقال الباحث الاجتماعي واعد سعيد، وهو من أبناء المحافظة، إن "هذا المشروع سيحل أزمة كبيرة في الحصول على قبور مناسبة وبسهولة ويسر، حيث إن المحافظة تعاني من شحة الوقفيات لبناء مقابر جديدة، كما أن المقابر التي مضى عليها زمن طويل أصبحت مكتظة بالقبور، وما بقي فيها من مساحات يجري بيعه إلى الأهالي الموتى بأسعار جنونية، فضلا عن أن بعض القائمين على المقابر يقومون أحيانا بفتح القبور الأقدم زمنا وإعادة تسويقها وبيعها.

وفي المقابل كان للبعض الآخر من أبناء عدن ردود أفعال ساخرة، حيث قال المواطن محمد عبدالرحيم: "على السلطة المحلية في المحافظة أن تسعى أولاً إلى توفير أراض للسكان للعيش بدلاً من حجز قبور".

وذكر آخرون على شبكات التواصل الاجتماعي أن تبشير السلطات المحلية، أبناء المحافظة بالقبور يحمل تهديداً مبطناً لهم، إذا ما كفوا عن المطالبة باستقلال الجنوب، لافتين الى أن إنشاء مثل هذه المقبرة في عدن يأتي في وقت لم تشهد المدينة منذ سنوات أي مشاريع اقتصادية أو تنموية وهو ما جعل من هذا الخبر مثارا للسخرية.