اليمن.. استعراض عسكري لقبائل مأرب تحدٍّ للحوثيين

اجتمعت قبائل محافظة مأرب اليمنية لحماية محافظتهم من أي عدوان أو تمدد من قبل المسلحين الحوثيين.

وأكدت القبائل المجتمعة إصرارها على واجب الحماية من أي عدوان، يستهدف المحافظة تحت أي مبرر، وكذا رفع الجاهزية تحسباً لأي طارئ، مؤكدين أن الوضع غير مطمئن في اليمن عموماً في ظل تزايد الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطن والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة في مناطق عدة من قبل جماعة الحوثي.

وحشدت قبائل مأرب مقاتليها في استعراض عسكري في إطار التجهيز لأي مواجهات أو تدخلات لجماعة الحوثي في المحافظة وأكدت القبائل أن اللقاء يأتي في إطار التواصل بين أبناء القبائل المنتشرين على امتداد محيط المحافظة.

فيما أكد القيادي القبلي الشيخ حمد بن وهيط لـ"العربية" أنهم لن يسمحوا بمرور الحوثيين عبر أراضيهم مهما كلفهم ذلك من ثمن، مشيراً إلى أن القبائل المآربية من شتى مناطق المحافظة والمحافظات المجاورة في أعلى درجات الجاهزية؛ تأهباً لأي طارئ.