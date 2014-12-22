اليمن.. مقتل 40 حوثياً على يد قبليين بالبيضاء وأرحب

يواجه الحوثيون عمليات انتقامية كبيرة وخسائر فادحة في مواجهتهم مع رجال القبائل في محافظة البيضاء، منذ محاولاتهم البائسة إسقاطها وإخضاعها لهيمنتهم، كما حدث في صنعاء ومناطق أخرى استولوا عليها، وآخر تلك العمليات سقوط 10 قتلى في منطقة المناسح والخُبزة برداع.

وتجري معارك طاحنة في البيضاء وتحديداً في أريافها عجزت قوات الحوثي وألوية تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح عن إسقاطها، حيث تعتبر رداع إحدى أبرز معاقل القاعدة التي يجدون فيها حاضنة اجتماعية وقبلية وتضاريس وعرة تدربوا عليها كثيراً، وشنوا من خلالها عمليات كر وفر ضد قوات الجيش والأمن في المنطقة سابقاً.

وبدأت إرهاصات العمليات القبلية ضد الحوثيين تتبلور وتظهر إلى السطح بعد الجرائم التي ارتكبت من قبل الحوثيين في مناطق أخرى سقطت بأيديهم. وتستخدم القبائل تكتيكات جديدة تعتمد على السيارات المفخخة وعمليات الكر والفر على نقاط مهمة اتخذتها جماعة الحوثي في المدينة.

وخلقت سياسة تدمير المنازل والمدارس والمقار الحزبية لخصومهم السياسيين والقبليين في المناطق التي تسقط بأيديهم عداء يخشى مراقبون أن يتطور إلى صراع طائفي يقضي على النسيج الاجتماعي اليمني ويفضي إلى خروج مقاتلين متشددين، تحديداً في محافظة البيضاء.

ويواجه الحوثيون حراكاً مناهضاً وحركات معارضة في أكثر من مدينة يمنية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، والحديدة وتعز والبيضاء وغيرها، وإن كانت متواضعة لكنها في الأغلب محاولة لكسر الحاجز النفسي لمواجهة الحوثيين بأكثر من طريقة.