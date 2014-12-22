مقتل 15 حوثياً بتفجيرين في رداع اليمنية

أفادت مصادر يمنية بأن خمسة عشر من مسلحي الحوثيين قتلوا مساء الأحد بتفجيرين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت المصادر إن طقمين للحوثيين انفجرا في بلدة حَمّة صَرار، بينما انفجرت عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش قرب المناسح في المدينة.

كما أقدم الحوثيون على اختطاف ثلاثة من جرحى أبناء قبيلة أرحب من أحد مستشفيات صنعاء أثناء وجودهم هناك لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر يمنية أن الحوثيين يطالبون الرئيس هادي بمنحهم صلاحيات الرقابة الكاملة على إيرادات ونفقات الدولة. ومن جهتها، قالت شركة "نكسين" الصينية إنها ستوقف أنشطتها في حقل نفطي ومنشأة تكرير باليمن، بسبب تهديد أمني.