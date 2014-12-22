هادي: التغيير السياسي باليمن تحت ضمانة دولية

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولا يستطيع أحد عرقلتها.

وأشار هادي خلال لقائه أعضاء مجلس النواب من المحافظات الجنوبية إلى أن مسودة الدستور ماثلة الآن للمراجعة، وفي ظرف أيام ستكون جاهزة، وفي الطريق إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبعد ذلك سيتم الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم.

وأوضح هادي أن المجتمع الدولي، وفي المقدمة الدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، قد ساعدوا اليمن على ألا يذهب إلى الحرب الأهلية من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.