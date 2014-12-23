الرئيس اليمني يرد على الحوثيين بحركة محافظين

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء الثلاثاء، سلسلة من القرارات قضت بتعيين عدد من المحافظين والسفراء، وذلك في ظل ضغوط شديدة يمارسها الحوثيون على الرئيس في محاولة للانتقاص من سلطته وتحجيمها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس هادي، أصدر قرارا بتعيين الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور محافظا لمحافظة عدن، وحسن الهيج محافظ لمحافظة الحديدة، وحمود محمد عباد محافظ لمحافظة ذمار.

وقضى القرار بتعيين محمد جابر الرازحي محافظا لصعدة، والدكتور عادل باحميد محافظا لحضرموت، وحسين العواضي العجي محافظا للجوف، ومحمد علي ياسر محافظا لمحافظة المهرة.

يشار إلى أن محافظ الحديدة الذي أصدر الرئيس قرارا بتعيينه كان قد عين من قبل جماعة الحوثي قبل أسبوع، أما محافظ صعدة الذي كان قد عين من قبل جماعة الحوثي، فارس مناع، قبل حوالي ثلاثة أعوام، فقد تم إقالته وتعيين محمد الرازحي بدلا منه.

كما أصدر الرئيس هادي قرارات أخرى بتعيين الدكتور أحمد سهل وهدين نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد حسين اليماني مندوبا دائما للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

ومن ضمن القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني تعيين كل من محمد ناصر أحمد وخالد سعيد الديني وعبدالكريم صالح شائف سفراء في وزارة الخارجية.

كما أصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين نبيل الفقيه رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، والمهندس محمد بن مبارك بن عيفان رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للشؤون البحرية، ومحمد علي عبدالله امزربة رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وعبدربه جابر المخلافي نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وامة الملك إسماعيل الثور وكيلا لوزارة الثقافة لقطاع المتاحف والمدن التاريخية، وجمال محمود محمد صديق وكيلا لمحافظة عدن.