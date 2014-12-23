بعد ساعات من تفجيرات صنعاء.. اغتيال أحد قادة الحوثي

أفادت مصادر "العربية" في اليمن بأن مجهولين اغتالوا القيادي الميداني في جماعة الحوثي فيصل الشريف وسط صنعاء..

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من وقوع خمسة انفجارات في الحي القديم في العاصمة صنعاء.

وكان مدير عام شرطة أمانة العاصمة اليمنية، العميد عبدالرزاق المؤيد أعلن أن صنعاء القديمة شهدت فجر الثلاثاء انفجار خمس عبوات ناسفة، وأوضح العميد المؤيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أحد أفراد اللجان الشعبية قتل وأصيب آخر أثناء محاولتهما تفكيك إحدى العبوات الناسفة قبل انفجارها، مبيناً أنه نتج عن العبوات التي انفجرت أضرار مادية، وفي مقدمتها تهشم نوافذ المنازل المحيطة والسيارات التي كانت متوقفة بالقرب من مواقع الانفجارات .

وكشف أن إحدى العبوات الناسفة وضعت بالقرب من منزل الدكتور إسماعيل الوزير، الأستاذ بجامعة صنعاء، والذي سبق أن حاولت العناصر الإرهابية اغتياله.

ولفت مدير شرطة العاصمة إلى أن أجهزة الأمن وفرق التحريات وجمع الاستدلالات هرعت على الفور إلى مواقع التفجيرات، سعياً نحو كشف أي خيوط قد توصل إلى من يقف وراء هذه التفجيرات، مرجحاً في ذات الوقت أن تكون العناصر الإرهابية هي من تقف وراء هذه التفجيرات.

يأتي هذا في وقت يسيطر فيه الحوثيون على العاصمة اليمنية، حيث انتشروا في العديد من أحيائها وافتتحوا مكاتب أمنية وقضائية لهم.