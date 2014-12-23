اليمن.. 12 ألف قتيل وجريح في حوادث الطرق خلال 2014

سقط 12 ألف يمني خلال العام 2014 ما بين قتيل ومصاب جراء حوادث الطرق في عموم محافظات البلاد، وفقاً لإحصائيات رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، الاثنين، عن مدير عام شرطة السير العميد عمر بامشموس أن "حوادث السير هذا العام أوجدت 12 ألف حالة وفاة وإصابات منها 1694 من الإناث".

ولفت المسؤول اليمني إلى أن "حالات الوفاة بلغت 2065، فيما وصلت عدد الإصابات البالغة والمتوسطة إلى 10277 حالة".

فيما أعلن أن الخسائر المادية لتلك الحوادث قاربت ملياري ريال (10 ملايين دولار)، معتبرا أن هذا الرقم يكشف حجم المشكلة المرورية في اليمن.

ويرى مراقبون أن الحوادث المرورية باتت تحصد الأرواح في اليمن بشكل يفوق الحروب الأهلية الطويلة.

ويعاني اليمن من شبكة طرق رديئة أغلبها على مرتفعات جبلية شاهقة وغير مزودة بالإرشادات اللازمة، كما أن السوق اليمنية باتت تستقبل الآلاف من السيارات المستعملة القادمة من دول الخليج، وهو ما يراه مختصون السبب الرئيسي في تفاقم الحوادث المرورية.