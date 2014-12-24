اليمن.. هادي يعين 7 محافظين قريبين للحوثيين ولصالح

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في خطوة غير مسبوقة عن جملة قرارات بتعيين سبعة محافظين جدد، مجملهم قريبون من الحوثي وأعضاء في حزب الرئيس السابق علي صالح.

التعيينات الجديدة كشفت بحسب خبراء عن سطوة الحوثيين على صانع القرار في صنعاء بشكل موازٍ لسطوتهم التي يفرضونها على الأرض من خلال الانتشار العسكري في المحافظات، ويواجهون برفض النشطاء كما هو الحال في تعز

والملاحظ أنه تم إقصاء ثلاثة محافظين تابعين للتجمع اليمني للإصلاح أبرزهم وحيد رشيد محافظ عدن، الذي عين بدلاً عنه عبدالعزيز بن حبتور، كما عين عادل محمد باحميد محافظاً لحضرموت ومحمد علي ياسر محافظاً للمهرة، وحسن أحمد الهيج محافظاً للحديدة، خلفاً لصخر الوجيه الذي أزاحه الحوثيون قبل أيام، ليبدو قرار تعيين الهيج تحصيلا حاصل.

كما تم تعيين حمود عباد محافظاً لذمار خلفاً ليحيى العمري، الذي رفض البقاء في منصبه بعد سيطرة الحوثيين على محافظة ذمار .

أما فارس مناع محافظ صعدة معقل الحوثيين والذي كان قد عين من قبلهم قبل حوالي ثلاثة أعوام أقيل وسمي مكانه محمد الرازحي الموالي للحوثيين.

بينما محافظة عمران لم يتم تعيين محافظ لها بقرار رئاسي، وتم الإبقاء على المحافظ الذي فرضه الحوثيون، فيما عين الشيخ حسين العجي محافظاً للجوف.