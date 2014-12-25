اليمن.. مقتل 10 جنود على أيدي القاعدة

قالت أنصار الشريعة في اليمن أن عشرة جنود لقوا مصرعهم إثر استهداف طقم عسكري كانوا يستقلونه بعبوة ناسفة في محافظة حضرموت.

وأضاف هذا التنظيم في حسابه على تويتر أن عناصر التنظيم فجروا العبوة الناسفة أثناء مرور الطقم العسكري المحمل بالجنود على الطريق الرابط بين مطار سيئون ومنطقة مريمة في وادي حضرموت، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود على الأقل وتدمير الطقم بالكامل.

ومن جهة أخرى، اختطف مسلحو جماعة الحوثي اللواء يحيى المراني، رئيس الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي، من وسط العاصمة صنعاء إلى جهة غير معلومة.

وكان اللواء المراني يشغل في السابق منصب رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وتم تعيينه في الأمن السياسي في صنعاء في 2011.

وذكر مصدر أمني أن "حوالى عشرين مسلحاً من الحوثيين اقتحموا منزل اللواء المراني واقتادوه الى وجهة مجهولة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".