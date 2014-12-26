اليمن.. مقتل 20 حوثياً بكمين نصبته القاعدة في أرحب

قالت أنصار الشريعة في اليمن إنها قتلت أكثر من عشرين من مسلحي جماعة الحوثي في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء إثر نصب كمين لهم.

وقالت الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن على حسابها في تويتر إنهم رصدوا تحركات الحوثيين من معسكر 61 حرس جمهوري في جبل الصمع بأرحب، وتم اكتشاف أن جماعة الحوثي تنقل كميات كبيرة من الأسلحة ليلا إلى مواقع مقاتليهم في كل من جبل نقيل، بن غيلان، في منطقة نهم، ومناطق أرحب وبني الحارث وهمدان.

وذكر حساب جماعة أنصار الشريعة في "تويتر"، أنه على إثر ذلك قامت مجموعة مكونة من ستة عن عناصر التنظيم واخترقت جميع النقاط الأمنية في طريق أرحب وبني الحارث ونهم، وصولا إلى محيط معسكر 63 حرس جمهوري في منطقة بيت دهرة ومعسكر 61 حرس جمهوري بجبل الصمع ومنطقة بني جرموز، ومكثوا ليلة كاملة وذلك قبل أن يتحرك رتل للحوثيين مكون من ناقلة محملة بالعتاد العسكري من أسلحة وذخائر وغيرها برفقة طقمين عسكريين يحملان أكثر من عشرين مسلحا حوثيا.