مدير أمن تعز يكشف تورط حوثيين بالاغتيالات الأخيرة

كشف مدير أمن محافظة تعز العميد مطهر الشعيبي عن تورط عناصر تابعة لجماعة الحوثي المسلحة في ارتكاب جرائم الاغتيالات الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وقال الشعيبي لموقع حديث المدينة إن عناصر من جماعة "أنصار الله" في قائمة المتهمين بارتكاب جرائم الاغتيالات في تعز، داعياً الحوثيين إلى تجنب الإقدام على أعمال خاسرة.

وكشف العميد عن أسماء المتورطين بقتل أمين عام مساعد التجمع اليمني للإصلاح بتعز صادق منصور والمساعد فكري البروي، قائلاً إن كلاً من أحمد الانسي وحارث العزي وطلال العقاب، إضافة إلى شخص رابع يسمى "المشمشة"، جميعهم يشكلون خلية اغتيالات تابعة للقاعدة، ومتورطون في قتل صادق منصور وفكري البروي.

