صنعاء.. مسيرات شعبية لإخراج المسلحين والحوثي يهدد

بعد تهديد عبدالملك الحوثي قائد ميليشيات أنصار الله، السبت، بتصميم جماعته على مواصلة الهجوم وتعزيز السيطرة على اليمن، تظاهر المئات من الشبان وسط صنعاء للمطالبة بانسحاب قوات الحوثي من العاصمة، رافعين لافتات كتب عليها "لا للميليشيات المسلحة"، و"نعم للأمن والاستقرار".

وكان الحوثي أكد عزمه على تعزيز السيطرة على كل أرجاء البلاد تحت حجة مكافحة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار وإسقاط الاستبداد السياسي، داعياً أنصاره إلى الاستعداد لكافة الاحتمالات، ومحذرا في الوقت نفسه الحكومة اليمنية من إمكان اتخاذ "خطوات حازمة وصارمة" لم يحددها.

أما على الصعيد الميداني، فقد هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية، استهدفت مقرات تابعة لجماعة الحوثي بشارع مازدا، وشارع الرباط شمال صنعاء.

وأوضحت مصادر أمنية أن مستشفيات العاصمة تشهد حالة طوارئ قصوى. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي ورجال القبائل في مديرية أرحب شمال صنعاء، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى، بحسب مصادر قبلية.