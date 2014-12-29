الحوثيون يستحدثون نقاطاً عسكرية في مأرب

قامت ميليشيات جماعة الحوثي باستحداث نقطتي تفتيش مسلحتين على بعد عدة كيلومترات من مدينة مأرب، إحداهما في مكان الحادثة التي استهدف فيها القيادي علي عبود الشريف صباح الاثنين، والأخرى على بعد 5 كم تقريباً جنوب مدينة مأرب.

وبحسب شهود عيان فإن مسلحي الحوثي قاموا باستحداث النقاط ورفع الأعلام الخاصة بهم على النقاط، ويقومون بتفتيش المارين من تلك النقاط.

وكان القيادي الحوثي علي عبود الشريف نجا من محاولة اغتيال بوضع عبوة ناسفة في سيارته وقتل نجله وأحد مرافقيه وجرح ثلاثة آخرون من مرافقيه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.