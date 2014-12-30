مقتل 35 باشتباكات بين الحوثيين والقبائل في رداع

تجددت الاشتباكات المسلحة بين القبائل المدعومة بعناصر من تنظيم القاعدة ومسلحي الحوثي في محيط بلدة خبزة والمناسح بمنطقة رداع وسط اليمن.

وقالت مصادر قبلية لقناة "العربية" إن مسلحين من جماعة الحوثيين قتلوا في المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي اندلعت إثر محاولة مسلحي الحوثي من التسلل إلى بلدة قيفة المجاورة لبلدة خبزة.

وأضافت المصادر أن رجال القبائل فجروا عربة مسلحة للمسلحين وعلى متنها قرابة 5 على الأقل، سقطوا في الانفجار محترقين.

وقال إن حصيلة ضحايا جماعة الحوثيين الذين سقطوا في المعارك بلغت نحو 25 مسلحاً، بينما قتل 6 من رجال القبائل، و3 مسلحين من تنظيم "أنصار الشريعة" التابع لتنظيم القاعدة بالقرب من بلدة خبزة وسقوط عشرات الجرحى من الطرفين.

وتشهد مدينة رداع كبرى مدن محافظة البيضاء مواجهات مسلحة منذ أسابيع بين مسلحي جماعة الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على بلداتها، فيما يقاتل رجال القبائل المسنودون بعناصر تنظيم "أنصار الشريعة" لمنع الجماعة من تحقيق مساعيها.