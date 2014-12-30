اليمن.. أسرة المراني تتهم المخابرات الإيرانية بخطفه

اتهم نجل اللواء يحيي المراني عناصر المخابرات الإيرانية بالتعاون مع جماعة الحوثي في خطف والده، وحمل في تصريح لـ"العربية" المسؤولية للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي ووزير الداخلية ورئيس الأمن السياسي والقومي.

وقد طالب التجمع الوطني لمنتسبي القوات المسلحة والأمن بالإفراج عن اللواء يحيى المراني، رئيس جهاز الأمن الداخلي بالمخابرات اليمنية في صنعاء، مناشدين زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الإفراج الفوري عنه.

وكان مسلحو جماعة الحوثي اختطفوا، الخميس الماضي، اللواء يحيى المراني من أمام منزله في العاصمة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وتقلّد اللواء يحيى المراني منصب رئيس الأمن السياسي في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي، خلال خمس سنوات ماضية.