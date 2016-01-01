احتجاجات نسوية ضد #ميليشيا_الحوثي للإفراج عن المختطفين

نظمت حركة STOP النسوية في اليمن، وقفة احتجاجية أمام جامعة صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن مختطفين لدى ميليشيات الحوثي وصالح.

وتعرضت المشاركات في الوقفة لتهديدات من قيادي بالميليشيات، لفض التجمع والمغادرة، فيما تمسكت المحتجات بمطلبهن بشأن إطلاق أقاربهن المختطفين فوراً.

من جهة أخرى، شنت طائرات التحالف غارات مكثفة استهدفت مخازن السلاح في جبل النهدين ودار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء.

من جانب آخر تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات برية من التحالف العربي، من السيطرة على مدينة حرض في محافظة حجة الحدودية مع السعودية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن قوات مشتركة من الجيش والمقاومة والتحالف تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة تعز انطلاقاً من قاعدة العند العسكرية شمال عدن.