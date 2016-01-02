التحالف العربي يعلن انتهاء الهدنة.. ويقصف محيط #صنعاء

أعلنت قيادة التحالف العربي إنهاء الهدنة رسميا واستئناف عملياتها العسكرية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي تستمر بخروقاتها الأمنية، واستئنافها فرض الحصار الخانق على مدينة تعز، ومنعها إيصال المساعدات الغذائية للمواطنين.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع الانقلابيين في صنعاء والبيضاء، وفي عدة مناطق من محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين.

وأكد التحالف في بيان أصدره أن قيادته كانت وما زالت حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد حل سلمي للقضية في اليمن، وتمكين الحكومة الشرعية اليمنية من إعادة الأمن والاستقرار لليمن، ولذلك فقد وافقت على الهدنة التي طلبها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تم تمديدها لفترة إضافية، إلا أن استمرار الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في خرق تلك الهدنة أدى إلى اتخاذ القرار بإنهاء وقف إطلاق النار.

وعدد البيان عدداً من الخروقات التي نفذتها الميليشيات من خلال:

- تكرر الاعتداءات السافرة على أراضي المملكة بإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن السعودية.

- استهداف المراكز الحدودية السعودية.

- استمرار إعاقة أعمال الإغاثة والاستيلاء على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني.

- مواصلة الميليشيات قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم.

وختم بيان التحالف مؤكداً على أن كل تلك الخروقات تظهر عدم جدية الميليشيات وأعوانهم واستهتارهم بأرواح المدنيين ووضوح محاولتهم الاستفادة من تلك الهدنة بتحقيق المكاسب.