مستشار الرئيس اليمني: روسيا تفكر بإخراج صالح من ورطته

كشف أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، أن روسيا تفكر في محاولة إخراج الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، من ورطته، مقابل أن يترك الحوثيين يواجهون مصيرهم، أو ينصاعون للسلام.

وقال بن دغر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه التقى فلاديمير ديدوشكين، السفير الروسي في صنعاء، وإن الأخير أبلغه بأن بلاده لا تزال تعمل وفقا لقرار مجلس الأمن، وأن صالح أصبح في حد ذاته "مشكلة".

وأوضح أنه التقى ديدوشكين على هامش لقاء دبلوماسي في الرياض "وأبلغني بأنه سيذهب إلى اليمن لمقابلة علي عبدالله صالح، وأعتقد أنه قابله".

وتابع أن السفير الروسي أبلغه أن "صالح أصبح مشكلة، فرددت عليه: روسيا باستطاعتها إخراج صالح من ورطته، ونصحه بأن يخرج وأن يترك الحوثيين يواجهون مصيرهم، أو ينصاعون للسلام"، وأن السفير ديدوشكين رد عليه بالقول: "هذا ما نفكر فيه".

ويرى مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي أن صالح "يبحث عن وسيلة لجر الروس إلى اليمن، وأنه يمكن للروس أن يطرحوا عليه فكرة الخروج الآمن من صنعاء، خصوصا أن الأميركيين والبريطانيين وإحدى دول الخليج، عرضوا عليه فكرة الخروج الآمن من صنعاء إلا أنه كان يرفض".

وأضاف بن دغر أن صالح يعرف جيدا أن المعطيات على الأرض والسياسة الدولية لم تعد كما كانت عليه في بداية مارس الماضي، وهذه المعطيات فرضت عليه أن يفكر بطريقة مختلفة".