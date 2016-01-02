ميليشيات الحوثي وصالح تقصف الأحياء السكنية في #تعز

تشهد مدينة تعز قصفاً عشوائياً عنيفاً من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، التي تستهدف الأحياء السكنية وسط المدينة بقذائف الدبابات والمدفعية وقذائف الهاون.

وأدى القصف إلى إحراق منازل في حي ثعبات شرق المدينة. وتستهدف الميليشيات أيضاً حي الشماسي وكلابة وحي حوض الأشراف وقلعة القاهرة والحي الجمهوري، بالإضافة إلى قرى في جبل صبر.

ويعيش السكان في تعز حالة مأساوية نتيجة حصار الحوثيين للمدينة، حيث تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وقد سيطروا على كميات من المساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى المدينة. كما دفع شح المواد الطبية مستشفى تعز إلى إغلاق أبوابه أمام المرضى، بسبب عدم قدرته على معالجتهم.