اليمن.. التحالف يقصف مواقع الميليشيات في مناطق مختلفة

تزامن إعلان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مواصلة العمليات العسكرية لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مع قصف طائرات التحالف مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق مختلفة من محافظات صعدة وحجة وصنعاء وتعز.

وفي الوقت ذاته، تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة من التحالف العربي من جهة والميليشيات من جهة أخرى.

كما أعلنت قوات الجيش والمقاومة السيطرة الكاملة على معبر الطوال الحدودي مع السعودية بعد معارك ساخنة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، امتدت حتى أطراف مدينة حرض، بالتزامن مع حصار مطبق تفرضه قوات الجيش الوطني على ميناء ومدينة ميدي على ساحل البحر الأحمر، من مختلف الاتجاهات.

وفي مناطق ذباب وموزع شمال باب المندب تواصلت الاشتباكات مع تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين الميليشيات والقوات المشتركة التي تحاول التقدم لتطهير المناطق القريبة من معسكر العمري وتضييق الخناق على الميليشيات في منطقة المخا.

كذلك تواصلت الاشتباكات في مديريتي القبيطة والمسراخ وجنوب شرق جبل صبر في محافظة تعز بالاضافة إلى كرش شمال محافظة لحج.

واستهدفت طائرات التحالف مواقع ومخازن أسلحة الحوثيين في محيط العاصمة صنعاء وتحديداً في مناطق ضلاع همدان والنهدين وفي جبل النبي شعيب في منطقة بني مطر غرب صنعاء وفي منطقة الوتدة شرق العاصمة.