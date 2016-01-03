عدن.. مقتل عقيد شرطة وعدد من مرافقيه بهجوم مسلح

قتل مدير أمن محافظة الضالع سابقاً، العقيد عبدالخالق محمد شائع، وثلاثة من مرافقيه في هجوم مسلح لمجهولين استهدفوا سيارته أثناء مرورها في جولة عند المدخل الشمالي للطريق البحري في مدينة عدن، وفق ما أفادت مصادر لـ"العربية".

كما أوضحت أن الهجوم وقع وسط توتر بين قوات الشرطة ومسلحين حاولوا، في وقت سابق، اقتحام ميناء الحاويات في المنطقة نفسها فتصدت لهم قوات الشرطة وقتلت اثنين منهم.

وذكرت أن السلطات المحلية بدأت بشن حملة واسعة لاستعادة السيطرة على المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة في المدينة وإخراج جميع العناصر غير النظامية منها، وذلك في إطار خطة لتثبيت الأمن والقضاء على الانفلات الأمني.