حظر تجوال في #عدن والسلطات تسيطر على ميناء المعلا

فرضت السلطات المحلية في عدن سيطرتها الكاملة على ميناء المعلا الرئيسي بعد إخراج المسلحين غير النظاميين، وذلك في إطار استعادة السلطات سيطرتها على مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية.

وكانت مصادر في المقاومة الشعبية قد أكدت لـ"الحدث" أن اتفاقاً تم بإخلاء المسلحين من مؤسسات ومرافق الدولة وتسليمها للشرطة، على أن يتم استكمال دمج عناصر المقاومة في الجيش الوطني.

ومن المقرر أن يبدأ حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء الاثنين وحتى الخامسة فجراً، وفقاً لقرار اللجنة الأمنية لمواجهة حالة الانفلات التي تشهدها بعض الأحيان.