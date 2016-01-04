غارات غير مسبوقة للتحالف على مواقع الانقلابيين بصنعاء

قالت مصادر لقناة "العربية" إن طائرات التحالف العربي شنت غارات غير مسبوقة على مواقع الانقلابيين الحوثيين في صنعاء والحديدة، حيث شنت غارات مكثفة على معسكرات ومخازن أسلحة وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن مواصلة العمليات العسكرية لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تزامنا مع قصف طائرات التحالف مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق مختلفة من محافظات صعدة وحجة وصنعاء وتعز.

وكانت المدفعية السعودية قصفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قرب جبل المدبع، بعد أن استغلتها الميليشيات لإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا.

فيما رصدت دوريات حرس الحدود أثناء القيام بمهامها اليومية لمسح الشريط الحدودي، تحركات بعض الميليشيات التي كانت تحاول اختراق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، ما نتج عنه تبادل لإطلاق النار، وقتل عدد منهم أثناء محاولتهم الاجتياز.