اليمن.. التحالف يقصف منصات إطلاق صواريخ للميليشيات

شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ بالستية في معسكري النهدين وقوات الأمن الخاصة في منطقة السبعين، وفي مركز القيادة العامة وسط صنعاء، كما استهدفت مواقع في منطقة عصر، والحصبة والصافية.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن قال سكان محليون ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ بالستي الليلة الماضية من منطقة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة باتجاه المناطق الحدودية السعودية، حيث سقط بعد إطلاقه بثوان في شارع جيزان بالقرب من فندق مقطرة بمدينة الحديدة.

وبحسب السكان فإن الصاروخ سقط على منزل مواطن يدعى محمد كريش ولم ينفجر، وعقب دقائق من سقوطه طوق مسلحون من الميليشيات المنطقة التي سقط فيها ومنعوا الاقتراب من المكان.

طائرات التحالف شنت عدة غارات استهدفت منطقة إطلاق الصاروخ ومواقع أخرى تابعة للميليشيات في عدة أنحاء من محافظة الحديدة.

كما قصفت معسكر الحمزة جنوب شرقي محافظة إب بغارتين.

وفي محافظة مأرب استهدفت طائرات التحالف بسبع غارت مواقع للميليشيات في منطقة صرواح، وثلاث غارات في جبل هيلان شمال غربي المحافظة، وقصفت مواقع وتجمعات للميليشيات في نقيل بن غيلان ومنطقة الفرضة شمال شرقي محافظة صنعاء.

تكثيف القصف الجوي تزامن مع تجدد الاشتباكات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة والميليشيات من جهة ثانية على أكثر من جبهة في محافظة تعز، حيث صدت المقاومة هجومين متتاليين على المدينة من الجبهتين الغربية والشرقية.

مصادر المقاومة أكدت أن اشتباكات عنيفة دارت صباحا في منطقة الجحملية وثعبات شرق مدينة تعز، حيث تمكنت المقاومة من تطهير عدد من المنازل والمواقع التي كان يتحصن فيها قناصو الميليشيات، كما أفشلت هجوماً مماثلا في منطقة الدحي غرب المدينة، وفي منطقة الشقب جنوب تعز أفشلت المقاومة هجوما آخر للميليشيات واستعادة السيطرة على عدد من المواقع التي كانت الميليشيات استولت عليها قبل يومين في محاولة منها للتقدم نحو موقع جبل عروس الاستراتيجي.