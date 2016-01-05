قوات الأمن في #عدن تداهم أوكار المطلوبين أمنياً

داهمت وحدات من قوات التدخل السريع في عدن أوكارا للعناصر الخارجة على القانون في مدينة التواهي، واعتقلت خلالها مجموعة من المطلوبين أمنيا بقضايا إرهاب وتعكير صفو السكينة العامة.

وأتى هذا التطور غداة حملة عسكرية بقيادة محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي، ومدير أمنها العميد شلال شائع. ونفذت الحملة قوات مشتركة من الجيش والأمن، مدعومين بطائرات الأباتشي التي حلقت في سماء عدن، حيث شهدت مدينتا المعلا والمنصورة معارك عنيفة انتهت بتطهيرهما من عناصر وصفت بالإرهابية.

وفي صنعاء، شن طيران التحالف العربي غارتين على معسكر قيادة قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين بمحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة. كما قصف الطيران الحربي اللواء 63 حرس جمهوري في منطقة نهم شرق العاصمة بثلاث غارات جوية.

أما في تعز، فقتل 11 مسلحاً من الانقلابيين، وجرح العشرات منهم في غارات جوية لطيران التحالف في مناطق متفرقة. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع، تكبد خلالها المتمردون خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.