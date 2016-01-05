اليمن.. مقتل عشرات المتمردين بقصف للتحالف في حرض

في عملية عسكرية نوعية، تمكنت القوات السعودية المشتركة بمساندة جوية من طيران قوات التحالف من قصف مواقع عسكرية وتدمير دبابات تابعتين لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مع قتل ما لا يقل عن 40 عنصرا تابعا لهما، بينهم قيادي في محافظة حرض اليمنية قبالة محافظة الطوال الحدودية السعودية.

وكانت غرفة العمليات السعودية المشتركة، قد رصدت تحركات تلك الميليشيات مع آلياتهم في وقت مبكر، ما دعا القوات السعودية إلى عمل خطة عسكرية لتنفيذ هجمات أرضية وجوية، مع تحرك بري للمقاومة الشعبية داخل حرض.

وكان الهجوم التي كانت تحاول الميليشيات تنفيذه، هو اختراق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن للدخول إلى محافظتي "الموسم والطوال"، إلا أن العملية الاستباقية التي نفذها الجيش السعودي مع التحالف نجحت، بعد انسحاب ما تبقى من تلك الميليشيات.