اليمن.. المقاومة تنصب كمائن وتقتل 54 من ميليشيات الحوثي

أكدت مصادر ميدانية يمنية مصرع 54 من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح إثر غارات ومواجهات شهدتها عدة محافظات اليوم الاربعاء.

وفي هذا السياق أكدت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة إب وسط اليمن مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع في كمائن نفذتها المقاومة.

وقالت المصادر إن المقاومة نفذت ثلاثة كمائن في نقيل سمارة، بمديرية يريم، استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي وقوات صالح، مخلفة عشرات القتلى و الجرحى.

وذكرت المصادر أن الهجوم الأول استهدف طقمين لميلشيا الحوثي وصالح في بيت هديان بنقيل سمارة بمديرية يريم أسفر عن اعطاب طقمين ومقتل وجرح جميع من كانوا على متنه.

وعقب الكمين الأول شنت المقاومة هجومين منفصلين استهدف دوريتين لمليشيا الحوثي وقوات صالح.

وأشارت المصادر إلى ان القتلى بلغوا نحو 20 من الميليشيا، إضافة إلى جرحى نقلوا إلى يريم وذمار.

وفي محافظة تعز جنوب غرب اليمن أكدت مصادر ميدانية مقتل 12 وجرح 24 من الميليشيا الإنقلابية مقابل 5 قتلى و35 جريحا من عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال مواجهات عنيفة بين الجانبين في ثعبات والجحملية.

كما استهدفت مدفعية المقاومة في جبل جرة طقما للميليشيا في وادي الزنوج ودمرته بالكامل ما أسفر عن سقوط 3 قتلى من الميليشيا وجرح آخرين.

ووفقا لمصدر ميداني فقد لقي اثنين من المسلحين الحوثيين مصرعهم في هجوم للمقاومة في منطقة نجد قسيم.

وبحسب المصادر أيضا فقد قتل 7 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع في غارة لطيران التحالف استهدفت تجمعا للميليشيا بميناء المخا الواقع على البحر الأحمر.

وفي محافظة البيضاء بوسط البلاد لقي ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرعهم فيما أصيب آخرين في اشتباكات مع المقاومة الشعبية بمناطق المصعوق والعذيبة وخبار بجبهة طياب بمديرية ذي ناعم.

وفي محافظة مأرب إلى الشرق من صنعاء قالت مصادر في المقاومة الشعبية أن ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح شنوا هجوما بمنطقة صلب في محاولة لاستعادة بعض المواقع.

وأكدت المصادر أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدوا الهجوم وقتلوا 7 من عناصر الميليشيات الإنقلابية بالاضافة إلى جرح آخرين فيما سقط ثلاثة قتلى من المقاومة الشعبية في ذات المواجهات.

ويأتي ذلك في وقت سيطرت فيه قوات الجيش الوطني على ميناء وقلعة ميدي التاريخية على ساحل البحر الأحمر في محافظة حجة "شمال غرب البلاد" بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثي وقوات المخلوع صالح اليوم الأربعاء، حسب ما أكدته مصادر ميدانية.

ووفقا للمصادر فقد حققت قوات الجيش الوطني تقدماً في المناطق المحيطة بالميناء خلال المعارك التي استمرت ليومين، فيما تواصل تطهير بعض الجيوب من مسلحي الجماعة.

