نجاة محافظي #عدن ولحج من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

نجا محافظا عدن (عيدروس الزبيدي) ولحج (ناصر الخبجي) ومدير الأمن في عدن الثلاثاء من محاولة اغتيال إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبهما في مديرية المنصورة شمال عدن، وأدى الانفجار إلى مقتل ثلاثة حراس على الأقل أحدهم ضابط برتبة عقيد وجرح آخرين.

ووجه محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي في اتصال هاتفي مع "العربية" أصابع الاتهام في الهجوم إلى خلايا نائمة تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأشار إلى أن منظومة الأمن والدفاع انهارت بسبب الحرب ووصول الأسلحة إلى أيادي عابثة، على حد قوله.

وكان محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد قتل قبل حوالي شهر مع 6 من مرافقيه في حادث مماثل وأعلن جناح تنظيم "داعش" في اليمن مسؤوليته عن الهجوم.

