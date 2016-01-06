اليمن.. خسائر فادحة للمتمردين في جبهات القتال

تكبدت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح خسائر في صفوفها في جبهات قتال مختلفة، حيث قتل 31 من عناصرها خلال الاشتباكات في جبهات الوازعية والشقب والشريجة.

وفي أول عملية عسكرية نوعية، سقط عشرات القتلى والجرحى من المتمردين نظراً للمساندة التي قدمتها المقاومة الشعبية في محافظة إب لنظيرتها في تعز وتحديدا في منطقة يريم التابعة لمحافظة إب، وذلك خلال ثلاثة كمائن نصبتها المقاومة الشعبية على الطريق الرابط بين صنعاء وتعز لتعزيزات عسكرية كانت متجهة إلى الحوثيين في تعز.

وقتل 31 من مسلحي الحوثي وصالح، خلال المواجهات في الجبهتين الشرقية والغربية من مدينة تعز، وفي جبهتي الوازعية والشقب جنوب المدينة، وجبهة الشريجة جنوب شرق محافظة تعز.

هذا واستطاعت المقاومة الشعبية خلال تلك المواجهات، تطهير المباني التي كان يتمركز فيها قناصة الميليشيات في حيي الجحملية وثعبات، كما استعادت السيطرة على مبنى الهلال الأحمر، ومدرسة عقبة بن نافع .

وقتل مدني واحد على الأقل، وجرح 15 آخرون، جراء القصف العشوائي لميليشيات المتمردين الحوثيين على مدينة تعز.

من جانبه، نفذ طيران التحالف عدة غارات جوية استهدف خلالها مواقع الحوثيين في جبهة الشريجة، كما قصف أماكن تمركزهم في أنحاء مختلفة من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات شمال اليمن.

وكانت طائرات التحالف شنت غارات عسكرية على معسكرات ومخازن المتمردين في محيط العاصمة صنعاء، ومناطق متفرقة أخرى في محافظات الحديدة وتعز وإب ومأرب، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة عدن، وجه المحافظ عيدروس الزبيدي أصابع الاتهام إلى خلايا نائمة تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في الوقوف وراء الاختلالات الأمنية والعمليات الإرهابية التي تشهدها المدينة، وكان آخرها الهجوم الذي تعرض له الزبيدي ومعه محافظ لحج، ومدير أمن عدن، وأسفر عن مقتل أحد مرافقيهم، وإصابة 7 آخرين.