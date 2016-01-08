اليمن.. تحضيرات عسكرية لمعركة تحرير تعز

أفاد مصدر طبي في مدينة تعز بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 17 آخرين إثر قصف عشوائي من قبل المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع صالح على الأحياء السكنية.

وأسفرت الاجتماعات المكثفة خلال الأيام السابقة في عدن عن تشكيل مجلس بقيادة الشيخ حمود المخلافي لتحرير تعز من ميليشيات الانقلاب الحوثية. كما تم تشكيل ثلاثة ألوية عسكرية يجري تدريبها في قاعدة العند الجوية وفي مناطق أخرى تحت إشراف ضباط من قوات التحالف العربي.

ويأتي هذا الاتفاق وسط أنباء عن تحقيق تقدم للمقاومة الشعبية خلال اليومين الماضيين على جبهات عدة، حيث أفشلت قوات المقاومة محاولة حوثية لاستعادة السيطرة على جبل عروس. كذلك تم تطهير معظم مباني حيي ثعبات والجحملية في تعز من قناصة الميليشيات، فيما سيطرت قوات الشرعية على ميناء ميدي الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي، مقتربة بذلك من معاقل المتمردين شمال غرب اليمن.

وبالتزامن مع تصاعد القتال في جبهات تعز، كثف طيران التحالف غاراته الجوية لليوم الثالث على التوالي، على معسكرات ومواقع ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح في العاصمة صنعاء، واستهدفت المقاتلات منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وشاحنات نقل الأسلحة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القصف شمل أيضاً معسكر الحمزة الذي يسيطر عليه المتمردون في مدينة إب.

من جهتها، أكدت مصادر ميدانية لـ"العربية" أن الضربات الجوية المتواصلة أفشلت محاولات الحوثيين إمداد مقاتليهم بالسلاح والذخائر في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، ومناطق حدودية في حجة وصعدة وتعز.