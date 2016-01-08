اليمن.. الجيش والمقاومة يطهران جبل "هيلان" من المتمردين

أفادت مصادر لـ"العربية" بأن معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من فجر اليوم الجمعة في جبل هيلان غرب محافظة مأرب على التوخ الشرقية لمحافظة صنعاء تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف.

وقالت مصادر عسكرية إن المقاومة والجيش الوطني تمكنا من تطهير العديد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وتواصل التقدم لاستكمال السيطرة على بقية أجزاء الجبل الممتد بطول يزيد على 30 كلم تقريبا ومازالت المواجهات مستمرة.

كما قال مصدر في المقاومة إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضان معارك الآن لتحرير ما تبقى من جبل هيلان بعد تحرير أجزاء واسعة من المنطقة.

ونفذت طائرات التحالف أكثر من 20 غارة على مواقع الميليشيات في الجبل بعملية إسناد مباشرة للجيش والمقاومة.

وفي صنعاء، استهدفت طائرات التحالف موقعا بالقرب من المدينة الليبية وبالقرب من معسكر سلاخ الصيانة ومبنى التلفزيون الرسمي شمال العاصمة صنعاء.

كما استهدفت طائرات التحالف منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة ورزان جنوب شرق محافظة تعز، وقصفت مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في مديرية الغيل جنوب غرب محافظة الجوف.