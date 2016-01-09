ولد الشيخ إلى صنعاء وعدن للتشاور مع الأطراف اليمنية

يصل مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى صنعاء، اليوم السبت، قادماً من الرياض، في إطار جولة جديدة للتشاور مع أطراف الأزمة اليمنية بخصوص جولة المحادثات المقررة في الـ14 من الشهر الحالي.

وأكدت مصادر سياسية يمينة أن ولد الشيخ سيلتقي الرئيس هادي في عدن بعد أن يجري مشاورات مع ممثلي الانقلابيين في صنعاء.

وكان المبعوث الأممي قد أبلغ ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليمنية خلال اجتماعه بهم الليلة الماضية في الرياض أن المحادثات المقبلة لن تعقد في إثيوبيا لأسباب لوجستية لا يسمح الوقت بتجهيزها، وأنه يطلب من طرفي المحادثات القبول بالذهاب إلى جنيف مجدداً. كما شدد على أن المحادثات ستستأنف على أساس تنفيذ القرار الأممي 2216.

من جانبه قال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، خال اليماني، إن المشاورات المقبلة قد تعقد آخر الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه يتوجب على الأمم المتحدة ضمان إنهاء حصار تعز وفتح ممرات آمنة للإغاثة الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، قبل الدخول في الجولة المقبلة.