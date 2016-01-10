الجيش اليمني: عمليات قطع لخطوط إمداد المتمردين

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد سمير الحاج، تحقيق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للسلطات الشرعية في بلاده، تقدماً ملحوظاً في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الانقلابية.

وأوضح الحاج، في تقرير قدمه إلى مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الدوري اليوم بالرياض، برئاسة نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء خالد بحاح قيام الجيش اليمني بعمليات لقطع خطوط الإمداد على ميليشيات الحوثي المتمردة، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، إلى الخطط التي أعدها الجيش لخوض عمليات عسكرية ضد الانقلابيين خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن من شأن تلك الخطط تحقيق الكثير من الانتصارات بالتنسيق المشترك مع المقاومة الشعبية وبدعم ومساندة قوات التحالف العربي.

وكرس مجلس الوزراء اليمني اجتماعه لمناقشة مستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، إضافة إلى استعراض تقارير لوزراء الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والسياحة، تتعلق بخطط وزاراتهم للأشهر الثلاثة المقبلة.