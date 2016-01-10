اليمن.. "تصفيات" داخل ميليشيات الحوثي

أفادت مصادر أمنية في صنعاء أن متمردين حوثيين اغتالوا أحد قادتهم من رجال قبائل الجوف وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وأوضحت المصادر أن عبدالولي العكيمي أحد قيادت الميليشيات في محافظة الجوف لقي مصرعه على أيدي مسلحين من المتمردين في صنعاء، وذلك بعد خلاف نشب معه.

ويعد العكيمي أحد أبرز المواليين للميليشيات بمحافظة الجوف التي حررها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنوداً بغطاء جوي من قبل التحالف العربي.

من جهة أخرى، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ميليشيات الحوثي تحتجز عشرات الأشخاص قسراً منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية قبل أكثر من 15 شهراً. وقالت في تقرير إن "السلطات الحوثية في اليمن اعتقلت تعسفيا وأخفت قسراً عشرات الأشخاص في العاصمة اليمنية وإنها وثقت الاحتجاز التعسفي أو المسيء لما لا يقل عن 35 شخصاً على يد الحوثيين في الفترة من أغسطس 2014 حتى أكتوبر 2015.